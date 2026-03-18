اعتباراً من الغد.. تحويلات مرورية على شارع المستقبل عند «المركز التجاري» تزامناً مع بدء أعمال الأنفاق الجديدة

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بتطبيق بعض التحويلات المرورية المؤقتة على شارع المستقبل عند تقاطعه مع شارع المركز التجاري، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 19 مارس 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ أعمال الأنفاق الجديدة على شارع المستقبل، ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية وتحسين انسيابية الحركة المرورية.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تحويل التقاطع إلى دوار محكوم بإشارات ضوئية بشكل مؤقت، داعيةً السائقين إلى التخطيط المسبق لرحلاتهم والانطلاق مبكراً لتفادي الازدحامات وضمان الوصول السلس إلى وجهاتهم، خاصة في ظل الأعمال الجارية.

وفي سياق متصل، حثّت «طرق ديي» الجمهور على الاستفادة من تطبيق «سهيل» لتخطيط الرحلات خلال عطلة عيد الفطر، باعتباره وسيلة ذكية تتيح للمستخدمين تحديد وجهاتهم واستعراض أفضل المسارات وخيارات التنقل المتاحة، بما يشمل وسائل النقل المختلفة في دبي.

وأكدت أن التطبيق يسهم في تسهيل التنقل وتقليل زمن الرحلات، خصوصاً خلال فترات الذروة والمواسم التي تشهد كثافة مرورية، مثل عطلة عيد الفطر، مشيرة إلى توفره عبر متاجر «آب ستور» و«غوغل بلاي» و«هواوي آب غاليري».