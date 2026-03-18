ارشادات لتعزيز السلامة والأمان خلال عيد الفطر في أبوظبي

أصدرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني إرشادات الوقاية والسلامة خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وتدعوان الجمهور إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية خلال الاحتفالات، حفاظاً على سلامة الأفراد والممتلكات في الإمارة.

ودعتا إلى عدم الانشغال بغير الطريق وخفض السرعات في المناطق السكنية، وإفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ، وعدم استخدام الألعاب النارية أو التعامل معها، والتحلي بالمسؤولية أثناء قيادة المركبات وتجنب الاستعراض أو التهور، ومنع الأطفال من اللعب أو عبور الشارع دون مراقبة.

وأكدتا أن الإرشادات تأتي ضمن خطة استباقية متكاملة تتضمن تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية على الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية وأماكن التجمعات والمراكز التجارية والحدائق العامة.