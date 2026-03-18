شرطة أبوظبي تطلق خطة استباقية متكاملة لتعزيز السلامة والأمان خلال عيد الفطر

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تنفيذ خطة أمنية ومرورية استباقية متكاملة، تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر السعيد، بهدف تعزيز السلامة والأمن والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وضمان سلامة أفراد المجتمع في مختلف مناطق الإمارة.

وأكدت أن الخطة تشمل تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية في الطرق الرئيسة والمناطق الحيوية وأماكن التجمعات والمراكز التجارية والحدائق العامة والمصليات، إلى جانب تعزيز التواجد الشرطي في المواقع التي تشهد إقبالاً كبيرًا من الجمهور خلال إجازة العيد، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومطمئنة للجميع.

وأوضحت أن منظومة العمل الشرطي تعمل بكامل جاهزيتها عبر غرفة العمليات المركزية لتلقي البلاغات والتعامل معها على مدار الساعة، إضافة إلى تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الشرطية والشركاء الاستراتيجيين لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو حالات طارئة.

ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى التعاون مع الأجهزة الشرطية والالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والقيادة الآمنة، وتجنب السلوكيات الخطرة على الطرق، مؤكدة أن سلامة المجتمع تمثل أولوية قصوى، وأن الجهود مستمرة لتعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع خلال هذه المناسبة المباركة.

وأكدت مديريات العاصمة والعين والظفرة والمرور والدوريات الأمنية حرصها على تحقيق أعلى معدلات السلامة على الطريق، وبث الراحة والطمأنينة لأفراد المجتمع ، من خلال تواجدها الميداني في جميع الأوقات لضمان توفير الانسيابية في الحركة المرورية وأنه تم وضع عدد من السيناريوهات والخطط المرورية التي تسهم في انسيابية حركة السير، وتمنع الاختناقات المرورية خلال عطلة عيد الفطر والفعاليات المصاحبة لها.

ودعت أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين، وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها، حفاظاً على سلامة العامة خلال الاحتفاء بإجازة عيد الفطر السعيد أو أية فعاليات أخرى، وعدم ترك الأطفال يلعبون ويعبرون الشوارع من دون مراقبة من الأسر وأولياء الأمور وحثت فئة الشباب من قائدي المركبات على التحلي بالسلوك الحضاري في قيادة مركباتهم وعدم استغلال فرحة العيد للقيام بأي تصرفات غير مسؤولة كالاستعراضات الخطرة والقيادة بطيش وتهور وتنظيم السباقات بالقرب من المناطق السكنية التي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.