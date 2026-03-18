بث مباشر.. الإمارات تستطلع هلال شوال لإعلان موعد عيد الفطر

أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن لجنة تحري هلال شهر شوال لعام 1447هـ ستُعقد مساء اليوم الموافق الـ29 من شهر رمضان المبارك، وذلك في العاصمة أبوظبي، برئاسة رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، العلامة الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، وحضور نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي.

ويأتي انعقاد اللجنة في إطار الاختصاصات المنوطة بالمجلس في تحرّي الأهلة وإعلان ثبوتها، وحرصه على توحيد المرجعية في هذا الشأن، بما يُرسّخ منهجية مؤسسية منضبطة في إثبات دخول الأشهر القمرية، ويُعزّز الثقة المجتمعية بإجراءات تحرّي الأهلة وإعلان ثبوتها.

وأوضح المجلس أن أعمال اللجنة ستباشر عقب صلاة المغرب، حيث ستعرض تقارير فِرَق الرصد الميدانية، ونتائج التحرّي الواردة من المراصد المعتمدة في الدولة، إلى جانب دراسة الشهادات التي قد ترد من مختلف مناطق الدولة، وذلك وفق الضوابط الشرعية والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

وكان مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي دعا أفراد المجتمع إلى تحرّي هلال شهر شوال مساء الأربعاء، والمشاركة في تسجيل شهاداتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص والذي سيتم الإعلان عنه في قنوات المجلس الرسمية، تأكيداً لأهمية إحياء سنة الترائي، وتعزيزاً للمشاركة المجتمعية في هذا الحدث.

وأكّد أن إعلان ثبوت هلال شهر شوال سيتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة فور انتهاء اللجنة من مداولاتها، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها بالخير واليمن والبركات.