شرطة أبوظبي تدعو لاستخدام التطبيقات الرسمية عند طلب الخدمات أو الشراء الإلكتروني لتجنب عمليات الإحتيال

دعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام باستخدام التطبيقات الحكومية أو الخاصة الرسمية والمعتمدة عند إجراء عمليات الشراء أو طلب الخدمات عبر المنصّات الرقمية، لتجنب الاحتيال من الروابط الوهمية في محركات البحث، مؤكدةً أن الاعتماد على المصادر الموثوقة يسهم في حماية المستخدمين من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.

وأوضحت أن الأساليب الاحتيالية تطورت لتشمل مواقع إلكترونية كأنها موثوقة، لكنها في الحقيقة صفحات مزيفة لبعض المحتالين الذين يستغلون الإعلانات المروجة بأسعار رخيصة في محركات البحث للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم الشخصية أو المالية والتي تستخدم لجمع البيانات الشخصية والمالية للأفراد من خلال عروض مغرية أو أسعار منخفضة تجذب الضحايا.

وحث على ضرورة التأكد من صحة الروابط الالكترونية وحماية البطاقات الائتمانية والتعامل مع المواقع الالكترونية الموثوقه وتجنب المواقع التي تشك بمصداقيتها، لحماية الممتلكات من كافة أنواع الإحتيال والإعتماد على التطبيقات الرسمية المعتمدة من الجهات الحكومية أو المتوفرة على متاجر التطبيقات المعروفة.

ودعت أفراد المجتمع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيالية عبر أمان من خلال مركز الاتصال 8002626، أو عن طريق إرسال رسالة نصية على 2828، أو عبر تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae)، أو خدمة مركز الشرطة في هاتفك، مؤكدة استمرار جهودها في التوعية الأمنية والتصدي للجرائم الإلكترونية تجسيدًا لـ أولويتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والهدف الاستراتيجي الوقاية من الجريمة.