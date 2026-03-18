طقس العيد في الإمارات.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة



أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الطقس المتوقع خلال فترة عيد الفطر، التي تمتد من الخميس 19 مارس إلى يوم الإثنين المقبل، سيكون معتدلَ الحرارة نهارًا ولطيفًا ليلًا وفي الصباح الباكر بوجه عام، وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، حيث تزداد كميات السحب على فترات، تتخللها بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، مع ميل درجات الحرارة إلى الانخفاض، خاصة يومي الأحد والإثنين.

ونبه إلى أن نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة خلال هذه الفترة خصوصاً على المناطق المكشوفة، وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.