رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من معالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية .. التطورات التي تشهدها المنطقة في ظل التصعيد العسكري وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد معاليه إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات ودول المنطقة لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين والأعراف الدولية.

كما أكد تضامن إثيوبيا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة بما يجنبها مزيداً من التوترات الأمنية والأزمات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

من جانب آخر أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى معالي رئيس الوزراء والشعب الإثيوبي الصديق في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة، مؤكداً تضامن دولة الإمارات مع إثيوبيا في هذه الظروف الصعبة