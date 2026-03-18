مواقف الشارقة مجانية في عيد الفطر المبارك

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، أن المواقف مجانية أول وثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء، وساحات المواقف الذكية.

وقال عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن الحدائق والمتنزهات جاهزة لاستقبال الجمهور خلال عيد الفطر، وستكون المواقف العامة في المدينة مجانية في أول وثاني وثالث أيام العيد، باستثناء المواقف الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء وساحات المواقف الذكية.