بلدية الشارقة تؤكد جاهزيتها واستعداد فرق عملها لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، واستعداد فرق عملها لتنظيم الجولات والحملات الرقابية والتفتيشية والتوعوية المختلفة التي تندرج ضمن اختصاصات العمل البلدي، كالمنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وغيرها من المنشآت التي تشهد إقبالاً من الجمهور خلال فترة العيد، إذ تهدف هذه الحملات الرقابية إلى التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة والمتبعة، بما يضمن سلامة وصحة الفرد والمجتمع، ويعزز الأجواء المثالية للعيد في الشارقة.



وتفصيلاً، أكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية رفعت مستوى الجاهزية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وخصصت فرقاً تفتيشية تؤدي دورها على الوجه الأكمل خلال العيد على مدار الساعة، للتعامل مع البلاغات والملاحظات، ومتابعة عمل المنشآت الغذائية كمحال بيع الحلويات والمكسرات، والمطاعم والكافتيريات، في ظل الإقبال الكبير عليها خلال العيد، إذ تسعى البلدية وفرق عملها إلى ضمان تقديم غذاء آمن وسليم للجمهور، مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومعدّ ومجهّز وفق أعلى المستويات، مع التأكد من التزام العاملين في تلك المنشآت بجميع المعايير والتعليمات المتبعة.



وأوضح الطنيجي أن صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية تحظى هي الأخرى بمتابعة ورقابة مكثفة، إذ تنظم فرق التفتيش جولات وحملات وزيارات تفتيشية دورية ومفاجئة لمتابعة عمل هذه المنشآت، والتأكد من التزامها بمعايير النظافة والتعقيم، والتحقق من سلامة المنتجات المستخدمة في تقديم الخدمات، بما يضمن حماية صحة وسلامة المتعاملين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أية تجاوزات.



وأفاد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن فرق التفتيش البلدي مستعدة بكامل كوادرها وآلياتها لرصد أية سلوكيات سلبية خلال فترة العيد، وتكثيف الرقابة على مختلف المناطق السكنية والتجارية والصناعية، بهدف الحد من أية ظواهر عشوائية تؤثر سلباً في صحة الفرد والمجتمع، كإقامة الأسواق العشوائية، أو الباعة الجائلين، أو الذبح العشوائي، أو بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات وغير محددة المصدر، وغيرها من السلوكيات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة. كما ستؤدي فرق التفتيش دوراً رقابياً على شواطئ المدينة والمساحات الخضراء، لضمان التزام الجمهور بالتعليمات والإرشادات، والحفاظ على النظافة العامة وعدم الإزعاج، للاستمتاع بأجواء العيد بكل راحة وهدوء وطمأنينة.

وفيما يخص الحدائق والمتنزهات في مدينة الشارقة، أشار سعادة عبيد سعيد الطنيجي إلى أنها جاهزة لاستقبال الجمهور بكل مرافقها وخدماتها، لتوفير بيئة إيجابية يفرح ويستمتع بها الزوار، وخصوصاً الأطفال، إذ يفتح منتزه الشارقة الوطني وحديقة الرولة أبوابهما أمام الزوار من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الواحدة صباحاً، فيما تفتح الحدائق والمتنزهات الأخرى أبوابها على فترتين: من الساعة السادسة صباحاً وحتى الواحدة مساءً، ومن الرابعة عصراً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وأوضح مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن المواقف العامة ستكون مجانية في أول وثاني وثالث أيام العيد، باستثناء المواقف الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء. كما يُستثنى من هذا القرار ساحات المواقف الذكية المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة، خصوصاً في المناطق السياحية، حيث تسعى البلدية إلى توفير المواقف العامة والنظامية وإتاحتها للجمهور في جميع الأوقات للاستمتاع بمرافق ومعالم الإمارة السياحية والفريدة، والحد من سوء استغلال المواقف العامة، مشيراً إلى أن فرق التفتيش تواصل عملها خلال العيد لرصد أية تجاوزات أو استغلال غير صحيح للمواقف.



ونوّه عبيد سعيد الطنيجي إلى أن مركز الاتصال على الرقم 993 يستقبل ملاحظات وبلاغات واستفسارات الجمهور على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، ويتولى الرد على اتصالات الجمهور وتحويل البلاغات إلى الفرق المختصة بهدف التعامل معها بدقة وسرعة.