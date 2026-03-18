محمد بن راشد يعتمد تخصيص 4,631 قطعة أرض سكنية للمواطنين في دبي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخصيص 4,631 قطعة أرض سكنية للمواطنين في دبي بقيمة 5.3 مليار درهم وتمتد على مساحة أكثر من 71 مليون قدم مربعة في مناطق العيّاص ومدينة لطيفة ومشرف، على أن يتم تخصيص الأراضي السكنية عبر منصة "إماراتي" ضمن تطبيق "دبي الآن" خلال الأسبوع المقبل.

وقال سموه: " توفير المسكن الملائم لكل أسرة مواطنة أولوية راسخة في مسيرة التنمية في دبي ومحور أساسي في مشاريع التطوير الحضري لبناء مجتمعات سكنية متكاملة وحيوية".