رئيس الدولة وملك هولندا ورئيس وزراء الهند يؤكدون ضرورة وقف التصعيد في المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من ملك هولندا، فيليم ألكسندر بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده وتداعياته الخطرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وجدّد الملك فيليم ألكسندر إدانة هولندا الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، مؤكداً أنها تمثّل انتهاكاً لسيادة الدول والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن هولندا استدعت أخيراً السفير الإيراني إثر الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، مجدداً تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات، مشيداً بإدارة الدولة للأزمة والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين والزوار وسلامتهم.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والأعمال العسكرية، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، تطورات الأوضاع في المنطقة إثر الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليه من تداعيات خطرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدّد رئيس وزراء جمهورية الهند خلال الاتصال، إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، والتضامن مع الإمارات إزاء جميع ما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها وسيادتها وضمان سلامة مواطنيها.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد وتغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية، لمعالجة قضايا المنطقة لتجنيبها مزيداً من الأزمات، بما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.