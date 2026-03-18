تضامن خليجي مع الإمارات ضد الاعتداءات الإيرانية الغادرة على منشآتها المدنية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، استمرار الهجمات الإيرانية الغادرة على دول مجلس التعاون، والتي تسببت أمس، في دولة الإمارات في وفاة شخص إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية في العاصمة أبوظبي. وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة يعكس نهجاً عدائياً تجاه دول المجلس، ويشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار وجميع القوانين والأعراف الدولية. وأعرب عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

وأعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الهجمات الإيرانية العدائية التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية في دولة الإمارات، والتي أسفرت عن وفاة أحد المقيمين إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية بالعاصمة أبوظبي، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكل المواثيق الدولية، ومبادئ حسن الجوار. وأكدت وزارة الخارجية تضامن البحرين الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.