الإمارات تُدين بشدة مخططاً إرهابياً تخريبياً استهدف الكويت

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للمخطط الإرهابي التخريبي الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة، مشيدة بكفاءة ويقظة أجهزتها الأمنية التي نجحت في ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم «حزب الله»، كانت تخطط لزعزعة الأمن والاستقرار وتجنيد عناصر لمصلحة التنظيم. وأكد وزير دولة، خليفة شاهين المرر، أن دولة الإمارات ترفض بشكل قاطع كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف أمن الدول واستقرارها.