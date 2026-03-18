ضبط شخص بالفجيرة تسلل وصوّر في مناطق محظورة دون تصريح

تمكّنت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة من ضبط أحد الأشخاص (ع. م) من جنسية دولة عربية، بعد قيامه بالتصوير في مناطق محظورة دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الدولة.

وأوضحت الجهات أن المذكور تمكن من التسلل إلى تلك المواقع خلسة، قبل أن يتم رصده وضبطه، حيث تبين من خلال استجوابه أنه يعمل في إحدى المؤسسات الإعلامية، إلا أنه لا يحمل أي تصريح يخول له دخول هذه المواقع أو ممارسة أعمال التصوير فيها. كما كشفت التحريات أن المتهم تسلل إلى الموقع باستخدام مركبة مستأجرة تعود لصحافية تعمل لدى فرع لمؤسسة صحافية أجنبية في دبي. وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، على خلفية دخوله إلى مواقع محظور دخولها وتصويرها دون ترخيص.

وخلال التحقيقات، تبين مخالفة المتهم للقوانين واللوائح المنظمة، وقيامه بالتصوير دون الحصول على الموافقات الرسمية، بالمخالفة لقرارات حظر التصوير المعمول بها في تلك المناطق.

كما كشفت الإجراءات أن المقاطع المصورة جرى إرسالها إلى مؤسسة صحافية إخبارية في لندن عبر وسائل إلكترونية، دون الحصول على تصريح رسمي، وذلك بناء على توجيه من مديرة فرع الشركة في منطقة الخليج (ب. أ - عربية الجنسية).