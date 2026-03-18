أفادت المحامية والمستشارة القانونية سارة البقيشي بأن استخدام الزي الإماراتي أو أي زي رسمي ضمن محتوى منتج بتقنيات الذكاء الاصطناعي يعد أمراً مشروعاً، إذا تم بشكل واضح ولأغراض ثقافية أو ترفيهية، ودون أن ينطوي على خداع الجمهور أو تضليلهم أو استغلال ثقتهم.

وأوضحت أن الإشكالية القانونية تبدأ عندما يُستخدم هذا الزي لإيهام المتلقي بوجود شخصية حقيقية أو جهة رسمية، أو بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة، أو الترويج لمحتوى مضلل، مشيرة إلى أن ذلك يعد مخالفة صريحة للتشريعات المعمول بها في الدولة، و يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.

وأضافت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، يجرم انتحال صفة موظف عام أو ارتداء زي رسمي بقصد خداع الآخرين أو ممارسة صلاحيات دون وجه حق.

وبينت أن المادة (299) من القانون تنص على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا اقترن الفعل بالاحتيال، أو تحقيق منفعة شخصية، أو الإضرار بالغير.

ولفتت إلى أن إساءة استخدام الزي الرسمي تتحقق في حالات عدة، منها ارتداء زي جهات رسمية مثل الشرطة أو القوات المسلحة دون صفة قانونية، أو استخدامه لإيهام الآخرين بامتلاك صفة حكومية، أو تنفيذ أعمال على هذا الأساس.

وأكدت أن مجرد الانتحال أو الاستخدام المضلل يعد جريمة قائمة بذاتها حتى في حال عدم وقوع ضرر مباشر، في حين يظل الاستخدام في الأعمال التمثيلية أو التوعوية أو الفنية جائزاً، شريطة الوضوح وعدم الادعاء بصفة رسمية أو تضليل الجمهور.