«مجموعة الصياح» تخصص مشاريع بـ 100 مليون درهم دعماً لـ «وقف أم الإمارات للأيتام»

خصصت «مجموعة الصياح» مشاريع بقيمة 100 مليون درهم، دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّـر - أوقاف أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً ويرتقي بجودة حياتهم.

وتأتي الخطوة في ظل التفاعل المجتمعي الواسع الذي تشهده الحملة من مختلف فئات المجتمع، بما يعكس قيم العطاء والتكافل المتجذّرة في مجتمع الإمارات، ويعزّز الجهود الرامية إلى توفير منظومة دعم طويلة الأمد للأيتام عبر نموذج وقفي يحقق أثراً إنسانياً مستداماً.

كما تجسّد المبادرة حرص مختلف أفراد المجتمع على دعم المشاريع التي تستثمر في الإنسان، وتسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة» ويعزّز ثقافة الوقف باعتبارها أداة تنموية فاعلة تُسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجاً. وتهدف حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» إلى إنشاء وقف تُستثمر أصوله وفق نموذج وقفي مستدام يضمن توليد عوائد طويلة الأمد، تُخصَّص لدعم الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم، بما يعزّز جودة حياتهم ويرسّخ دعائم مجتمع متوازن ومستدام.

وكانت الهيئة قد أطلقت حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» في إطار رؤية وطنية تستلهم إرث الوالد المؤسس في العمل الإنساني والخيري، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقف وتعزيز المشاركة المجتمعية في المبادرات التنموية المستدامة عبر دولة الإمارات.