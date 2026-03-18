«قضاء أبوظبي» تحدد مواعيد الاتصال المرئي للنزلاء خلال العيد

حددت دائرة القضاء في أبوظبي مواعيد الاتصال المرئي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في منطقتَي الوثبة والعين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك عبر التطبيق الذكي «نافذتي»، في خطوة تهدف إلى تمكين النزلاء من مشاركة أسرهم بهجة العيد وترسيخ الروابط العائلية عبر الحلول الرقمية التي تضمن استمرارية التواصل الاجتماعي في الأجواء الاحتفالية.

ومن المقرر أن تبدأ فترات الاتصال عن بُعد اعتباراً من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل، وخصصت المواعيد من الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساءً، لتوفير نافذة مرنة تضمن مشاركة الأسر أجواء العيد، وتدعم الاستقرار النفسي للنزلاء في هذه المناسبة المباركة.

وأوضحت الدائرة أن عملية تسجيل طلبات الاتصال المرئي متاحة لذوي النزلاء إلكترونياً من خلال موقع خدمات حكومة أبوظبي «تم»، https://www.tamm.abudhabi/ar-ae، أو عن طريق الرابط التالي www.adpolice.gov.ae.