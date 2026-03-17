"الإمارات للدواء" : المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن وكافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي

في خطوة ميدانية تجسد النهج الاستباقي لمؤسسة الإمارات للدواء، ورؤيتها الاستراتيجية لضمان استدامة المنظومة الدوائية، قامت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام المؤسسة، بجولة ميدانية شملت عدداً من مصانع الأدوية في الدولة، بهدف دعم جهود التصنيع الدوائي المحلي، والاطلاع على القدرات الإنتاجية والتقنيات المتقدمة والمعتمدة في تصنيع الأدوية.

واطّلعت الكعبي، على شرحٍ مفصل من القائمين على المصانع حول الطاقة الإنتاجية الحالية وخطط التوسع المستقبلية، والتقنيات المتقدمة المستخدمة في عمليات التصنيع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، والدور المتنامي الذي تلعبه الصناعات الدوائية المحلية في دعم استقرار السوق الدوائي الوطني وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الدوائية.

وقالت: "المنظومة الدوائية في الدولة قادرة على الاستجابة بكفاءة لمختلف المتغيرات الإقليمية والعالمية، كما أن الإمارات نجحت في تعزيز قدرات المصانع الدوائية المحلية، وترسيخ التشريعات والأنظمة التي تشجع على تطوير هذا القطاع".

كما أكدت أن مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية المحلية تشكل درعاً للأمن الدوائي في دولة الإمارات، وسنداً للاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أنه بفضل التعاون المشترك معها فإن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن وكافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضافت الكعبي: "القطاع الدوائي في دولة الإمارات يتمتع بالاستقرار والجاهزية بفضل تطبيق منظومة متقدمة، تضمن استدامة توفر الأدوية للمجتمع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة".

وأشارت إلى أن مؤسسة الإمارات للدواء، تعمل على تعزيز بيئة تنظيمية متكاملة تدعم البحث والتطوير في القطاع الدوائي، إلى جانب تطوير سياساتها التنظيمية والرقابية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في تنظيم القطاع الدوائي، ويضمن سلامة وجودة وفعالية الأدوية المحلية.

وشملت الجولة التي قامت بها الدكتورة فاطمة الكعبي عدداً من مصانع الأدوية في الدولة، من بينها شركة ميديسال فارما، وشركة أدكان فارما، حيث اطلعت سعادتها على سير العمليات الإنتاجية في هذه المنشآت ومنظومة العمل المتبعة في تصنيع المنتجات الدوائية، إلى جانب آليات ضمان الجودة والسلامة المعتمدة في مراحل الإنتاج المختلفة.

بدورها، أعربت نيها سريفاستافا، مدير عام شركة ميديسال فارما للصناعات الدوائية، عن فخر الشركة باتخاذ أبوظبي مقراً لها والمساهمة في دعم منظومة التصنيع الدوائي في دولة الإمارات، مشيدةً بدور مؤسسة الإمارات للدواء في دعم جاهزية مصانع الأدوية الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركات المصنعة.

وأضافت سريفاستافا أن دولة الإمارات تمتلك قاعدة دوائية متينة مدعومة ببيئة تنظيمية متطورة ومستقرة، مؤكدة أن ميديسال فارما ملتزمة بضمان استمرارية توفر منتجاتها في السوق وعدم حدوث أي نقص في محفظة الشركة دعماً لمنظومة الأمن الدوائي في الدولة.

وأشار فوكيون سينيس، الرئيس التنفيذي لشركة أدكان فارما، إلى أن التصنيع الدوائي المحلي يلعب دوراً محورياً في ضمان استمرارية توفر الأدوية، في ظل الضغوط المتزايدة التي تشهدها سلاسل الإمداد الدوائية عالمياً، مؤكداً التزام الشركة بتوفير كميات كافية من المنتجات الدوائية لتلبية احتياجات السوق في دولة الإمارات.

ولفت إلى مواصلة أدكان فارما العمل بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للدواء لتعزيز القدرات الإنتاجية وتوفير أدوية عالية الجودة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وتندرج هذه الزيارات ضمن توجهات مؤسسة الإمارات للدواء الرامية إلى ترسيخ التعاون والتكامل مع القطاع الصناعي، بما يسهم في بناء منظومة صحية متطورة قائمة على أسس الابتكار والمعرفة والاستدامة، ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد في القطاع الصحي والدوائي.