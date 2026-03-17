رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك هولندا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من صاحب الجلالة فيليم ألكسندر ملك مملكة هولندا، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وجدد جلالته إدانة هولندا الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن هولندا استدعت مؤخراً السفير الإيراني إثر الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة مجدداً تضامن بلده ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات ومشيداً بإدارة الدولة للأزمة والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين والزوار وسلامتهم.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والأعمال العسكرية بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.