الرئيس التنفيذي لـ"مطارات دبي": سنتعافى من الوضع الحالي بسرعة كبيرة جداً

قال الرئيس التنفيذي لـ"مطارات دبي"، بول غريفيث، إن مطارات دبي سهلت سفر أكثر من مليون مسافر خلال الأيام الـ17 الماضية، مشيراً إلى أن "معدل التعافي كبير"، وأن العمليات عادت إلى ما يتراوح بين 40% و45% من حركة التشغيل الطبيعية.

وأضاف غريفيث، في لقاء مع محطة "سي إن إن": "سنتعافى من الوضع الحالي بسرعة كبيرة جداً، أنا مقتنع بذلك جداً"، لافتاً إلى أن العمل جارٍ بشكل متواصل بهدف إعادة العمليات إلى نسبة 100% في أسرع وقت ممكن".

وبخصوص خطط التوسعة الطموحة في مطارات دبي، ذكر غريفيث، أن العمل مستمر ومتواصل، مضيفاً: "نثق في قطاع الطيران ونثق بمكانة دبي ضمن هذا القطاع، وإذا نظرنا إلى كل التحديات التي واجهتنا خلال العشرين عاماً الماضية تقريباً، نجد أننا تجاوزناها واستثمرناها لمواصلة النمو وتعزيز تأثيرنا في قطاع الطيران العالمي كما اعتدنا دائماً".

وأوضح أن ما يحدث هو "نتاج جهد جماعي رائع"، لافتاً إلى أن الاستجابة خلال أوقات الأزمات أظهرت مدى التفاني والالتزام المطلق الذي يتحلى به كوادرنا.

وأشار إلى أن التركيز ينصب أولاً على السلامة والأمن والتواصل الفعال.

وأكد غريفيث أن منظومة الطيران في الشرق الأوسط لها أهمية بالغة للعالم، موضحاً أن نحو ثلث سكان العالم يقع في غضون 4 ساعات طيران من دبي، وثلثي سكان العالم خلال 8 ساعات، ما يمنح هذه القدرة أهمية عالمية كبيرة.

وأشار إلى أنه في الظروف العادية يتم التعامل مع نحو 320 ألف مسافر يومياً عبر مطار دبي، وعند تعطل جداول الرحلات وسلاسل التوريد يصبح من المهم إبقاء المسافرين على اطلاع، وضمان سلامتهم وأمنهم، والعمل على إدارة تراكم الطلبات وإيصال الركاب إلى وجهاتهم، إضافة إلى تزويدهم بالمعلومات اللازمة لضمان قدومهم إلى المطار فقط عند الحاجة.

وأضاف أن العمل تم عن كثب مع جميع المطارات الأخرى في المنطقة لضمان جدولة الرحلات والتنبؤ بها بشكل دقيق، بما يتيح الاستفادة المثلى من السعة المحدودة المتوفرة، ما ساعد على تقليل التأخيرات ونقل أكبر عدد من المسافرين.