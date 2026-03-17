الخدمات العقارية المساندة في دبي تسجّل نمواً نوعياً وتعزّز دقة العمليات وشفافية السوق

واصلت منظومة الخدمات العقارية المساندة في إمارة دبي خلال عام 2025 تحقيق تطور نوعي يعكس النضج المؤسسي المتقدم للسوق العقاري في الإمارة، ويعزز مكانة دبي كواحدة من أكثر الأسواق العقارية شفافية وتنظيماً على مستوى العالم.

ويأتي هذا التطور مدفوعاً بتنامي الطلب على الخدمات التنظيمية والفنية التي تدعم دقة العمليات العقارية وتعزز موثوقية التعاملات، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في دبي.

ويبرز هذا التطور في توسّع نشاط التقييم العقاري، وارتفاع وتيرة التصاريح العقارية، إلى جانب تعاظم دور مكاتب أمناء التسجيل والخدمات العقارية باعتبارها واجهة خدمية متقدمة تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمستثمرين.

نمو في قطاع التقييم العقاري

حيث واصل السوق في قطاع التقييم العقاري، استقطاب الكفاءات المتخصصة، مع وصول عدد المقيّمين العقاريين المسجّلين 133 مقيّماً حتى نهاية 2025، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في مؤشر يعكس تنامي أهمية التقييم كعنصر أساسي في اتخاذ القرار الاستثماري والتمويلي. كما ارتفع عدد المقيّمين الجدد بنسبة 50% مقارنة بعام 2024 ليصل إلى 33 مقيّماً، ما يعكس اتساع قاعدة الكفاءات الفنية في هذا النشاط الحيوي. وبالتوازي، بلغ عدد مكاتب التقييم العقاري المسجّلة 68 مكتباً، منها 8 مكاتب جديدة، بما يعزز جاهزية السوق لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التقييم المتخصصة.

وعلى مستوى التنظيم الإعلاني والترويجي، سجّلت التصاريح العقارية نمواً لافتاً خلال عام 2025، حيث ارتفع عددها بنسبة 24% ليصل إلى 26,044 تصريحاً، ما يعكس حيوية السوق وتنوّع أدوات التسويق العقاري ضمن أطر تنظيمية واضحة. ويعود هذا الارتفاع إلى الدور المحوري الذي تقوم به دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تنظيم الإعلانات العقارية وتعزيز حوكمتها، من خلال مبادرات نوعية في مقدمتها "منصة حوكمة الإعلانات العقاريّة"، التي تعتمد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لضمان دقة المحتوى الإعلاني ومصداقيته والامتثال للضوابط المعتمدة عبر مختلف القنوات.

وقد تصدّرت الإعلانات الإلكترونية قائمة التصاريح بعدد 23,521 تصريحاً، تلتها الإعلانات الخارجية، والمبوبة، وإعلانات المركبات، واللوحات الإعلانية، إلى جانب تصاريح الفعاليات العقارية مثل حفلات إطلاق المشاريع، والندوات، والأيام المفتوحة، وغيرها، وهو ما يعكس تنوّع قنوات التواصل والترويج وتكيّفها مع سلوك المتعاملين.

توسّع شبكة أمناء التسجيل

وفي ذات السياق، ارتفع عدد مكاتب أمناء التسجيل والخدمات العقارية إلى 32 مكتباً بنمو 14%، ما يعكس توسّع الشبكة الخدمية وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات. كما ارتفع عدد المعاملات المنفّذة عبر هذه المكاتب إلى 282,661 معاملة بنمو 5%، بالتوازي مع نمو عدد المتعاملين بنسبة 7% ليصل إلى 563,920 متعاملاً خلال عام 2025، في مؤشر واضح على تنامي الاعتماد على هذه القنوات كحلقة وصل فعّالة بين المتعاملين والمنظومة العقارية الرسمية.

منظومة متكاملة تدعم تنافسية السوق

ويعكس هذا الأداء المتكامل تحوّل الخدمات العقارية المساندة إلى ركيزة أساسية في دعم كفاءة السوق، وضمان انضباطه، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين. كما يؤكد التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بمواصلة تطوير هذه المنظومة، ورفع جودة الخدمات، وتوسيع نطاقها، بما يواكب النمو المستدام للقطاع العقاري، ويؤسس لمرحلة أكثر مرونة وشفافية واستدامة في السنوات المقبلة.