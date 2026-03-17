"هيئة الخدمة الوطنية": الرسائل المتداولة بشأن الحضور إلى مواقع الحافلات أو مراكز الخدمة الوطنية غير صحيحة

أفادت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بأن الرسائل المتداولة بشأن الحضور إلى مواقع الحافلات أو مراكز الخدمة الوطنية غير صحيحة ولا تمت لأي جهة رسمية بصلة، ونهيب بالمجندين ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وعدم الالتفات إلى الشائعات أو الرسائل غير الموثوقة. وأكدت أن جميع الإجراءات لا تزال معلّقة حتى إشعارٍ آخر، وسيتم إبلاغ المجندين عبر القنوات الرسمية المعتمدة.