بلدية دبي تعدل مواعيد العمل في المقاصب خلال عيد الفطر

أعلنت بلدية دبي عن تعديل مواعيد العمل في مقاصب الإمارة خلال عيد الفطر المبارك، بهدف تلبية احتياجات الجمهور وتسهيل إنجاز المعاملات بكل يسر. وأوضحت البلدية أن مواعيد العمل ستكون من الساعة 7:30 صباحاً حتى 2 بعد الظهر في أول أيام العيد، فيما ستكون من الساعة 7 صباحاً حتى 2 بعد الظهر في اليومين الثاني والثالث.

ووجهت البلدية الجمهور لمتابعة التفاصيل عبر حساباتها الرسمية.