الفطيم توفّر استشارات مجانية للصحة النفسية لدعم المجتمع في الإمارات

أعلنت الفطيم للصحة، الذراع المتخصصة في خدمات الرعاية الصحية لمجموعة الفطيم والتي تدير شبكة عيادات HealthHub في إمارة دبي، عن إطلاق مبادرة لتقديم استشارات مجانية في مجال الصحة النفسية، في خطوة تهدف إلى دعم أفراد المجتمع في دولة الإمارات وتعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية النفسية المتخصصة.

وانطلاقاً من إدراكها بأن التوتر والقلق والضغوط النفسية قد تؤثر في الأفراد والعائلات في مراحل مختلفة من الحياة، أتاحت HealthHubخدماتها في مجال الصحة النفسية لتمكين الأفراد من الحصول على التوجيه المهني والدعم المتخصص في الوقت الذي يحتاجون فيه إليه.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة آمنة وداعمة للأفراد الذين قد يواجهون القلق أو اضطرابات النوم أو الشعور بالإرهاق العاطفي أو مستويات مرتفعة من التوتر، والذين يسعون إلى الحصول على أدوات عملية تساعدهم على إدارة صحتهم النفسية وتعزيز توازنهم العاطفي.

وقال الدكتور حيدر العنزي، المدير التنفيذي لشركة الفطيم للصحة: "في الفطيم للصحة، لا يقتصر اهتمامنا بالمجتمع على تقديم الرعاية الطبية فحسب، بل يمتد ليشمل دعم مختلف جوانب رفاه الأفراد. وفي الفترات التي قد يشعر فيها الأفراد والعائلات بقدر أكبر من الضغوط أو عدم اليقين، فإن إتاحة الوصول إلى دعم مهني في مجال الصحة النفسية تمثل إحدى الطرق التي نردّ بها الجميل للمجتمعات التي نخدمها، ونساعد من خلالها الأفراد على التعامل مع هذه التحديات بثقة ودون شعور بالعزلة."

ستُجرى الاستشارات من قبل الدكتور ياسر مالك، أخصائي الطب النفسي المرخّص لدى HealthHub، حيث سيقدّم إرشادات مهنية حول إدارة الضغوط، والحفاظ على المرونة النفسية، ودعم الصحة النفسية.

ومن خلال هذه المبادرة، تسعى الفطيم للصحة إلى تسهيل الوصول إلى خدمات الدعم النفسي المتخصص، مع تشجيع الحوار المفتوح حول أهمية الصحة النفسية داخل المجتمع.

كيفية الاستفادة من الاستشارة:

يمكن حجز المواعيد عبر عيادات في HealthHubمختلف أنحاء دبي، أو من خلال الموقع الإلكتروني

www.healthhubalfuttaim.com أو بالاتصال على الرقم 8002344.

وتواصل HealthHub التزامها بدعم رفاه المجتمعات التي تخدمها، وضمان بقاء الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء ضمن الأولويات، لا سيما خلال الفترات التي قد يحتاج فيها الأفراد والعائلات إلى مزيد من الدعم والرعاية.