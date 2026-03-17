"الأرصاد" يتوقع تدفق سحب ممطرة على الدولة من السبت إلى الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الفترة من 21 إلى 24 مارس الحالي حالة جوية تتسم بتدفق السحب من الجهة الغربية باتجاه الدولة، تتخللها على فترات سحب ركامية.

وأشار المركز، في بيان له، إلى أن هذه الحالة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، وذلك ضمن تأثيرات امتداد المنخفضات الجوية المصحوبة بكتل هوائية رطبة، ما يسهم في تكوّن السحب وفرص الهطول خلال هذه الفترة.