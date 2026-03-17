الطرق والمواصلات: الحبس والغرامة عقوبة الرسم أو العبث بالممتلكات العامة

نشرت هيئة الطرق والمواصلات عبر قناتها الرسمية تنبيهاً توعوياً شددت فيه على أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة، مؤكدة أن السلامة العامة تمثل أولوية قصوى في الإمارة.

وأوضحت الهيئة أن الرسم أو العبث بالطرق والمباني وغيرها من الممتلكات العامة بأي شكل يُعد مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين، لما يسببه من أضرار مباشرة، إضافة إلى ما يشكّله من خطر على سلامة مستخدمي الطريق وسكان وزوار دبي.

وقد تعرّض مثل هذه الأفعال مرتكبيها لمواجهة العواقب… pic.twitter.com/z1Hz3m7ccm — RTA (@rta_dubai) March 17, 2026

وأكدت أن مثل هذه التصرفات قد تعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة المالية، وفقاً لما تنص عليه المواد 339 و340 و343 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، وذلك في إطار حرصها على حماية المرافق العامة وضمان بيئة آمنة ومستدامة للجميع.

وأشارت إلى نوعية المخالفات، مثل رسم مطبات أو إشارات مرورية وهمية على الطرقات أو تشويه المنظر العام، ما يُعد تجاوزاً للتشريعات ومخالفة للقوانين، إلى جانب أنه يمثل تخريباً وتشويهاً وإضراراً بالممتلكات العامة، كما يعرّض سلامة النقل العام والخاص ومستخدمي الطرق للخطر.