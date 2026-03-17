الهيئة العامة للطيران المدني: تعليق تصاريح الطيران الترفيهي والرياضي

نشرت الهيئة العامة للطيران المدني تنبيهاً رسمياً عبر حسابها على إنستغرام، حذّرت فيه من ممارسة أنشطة الطيران الترفيهي والرياضي دون الحصول على تصاريح سارية، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وقالت الهيئة: "يرجى العلم بأن جميع تصاريح الطيران الترفيهي والرياضي معلقة حالياً. التشغيل دون تصريح ساري المفعول يعرضك للمساءلة القانونية الفورية. التزم بالقانون لضمان سلامتك."

ويأتي هذا التنبيه في إطار حرص الهيئة على تعزيز السلامة الجوية وتنظيم استخدام الطائرات الترفيهية، بما يضمن حماية الأفراد والممتلكات، والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.