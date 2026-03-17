عقب اعتراض صاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا في منطقة بني ياس أسفر عن مقتل شخص
تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا في منطقة بني ياس، عقب اعتراض صاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية، مما أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الباكستانية، وذلك بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي.
وأهاب بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.
