رئيس الدولة ومبعوث الرئيس الكوري يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، كانغ هون سيك، رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي بجمهورية كوريا المبعوث الرئاسي الخاص لدولة الإمارات.

ونقل المبعوث الرئاسي الكوري إلى سموه، خلال اللقاء، تحيات رئيس جمهورية كوريا، لي جيه ميونغ، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الأمن والتقدم والازدهار، بينما حمّل سموه المبعوث الخاص تحياته إلى الرئيس الكوري وتمنياته لبلاده وشعبه مزيداً من التطور، ولعلاقات البلدين دوام الازدهار.

وتطرق اللقاء إلى التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطرة، لما تنطوي عليه من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وأكد المبعوث الكوري تضامن كوريا مع دولة الإمارات بشأن الإجراءات التي تتخذها، للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وأكد الجانبان ضرورة تغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة، بما يجنّبها مزيداً من التوترات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما أعرب كانغ هون سيك عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة، وتقديره للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات للرعايا الكوريين وجميع المقيمين على أرضها، لتسهيل إجراءاتهم وضمان سلامتهم وأمنهم. وتطرق اللقاء إلى مسارات التعاون الإماراتي - الكوري في إطار «الشراكة الاستراتيجية الخاصة» التي تجمع البلدين في المجالات ذات الأولوية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من كبار المسؤولين.