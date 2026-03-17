الكويت وقطر والأردن تُدين اعتداءً إيرانياً أودى بحياة مدني في الإمارات

أعربت دولة الكويت، أمس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية المستمرة على دولة الإمارات، وسائر دول الخليج العربية، والتي تسببت أمس، في وفاة شخص، إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية في العاصمة أبوظبي، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، وبما يمثّل تصعيداً خطراً من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وجدّدت وزارة الخارجية في دولة الكويت، في بيان بثّته وكالة الأنباء الكويتية، رفض دولة الكويت لكل الأعمال التي تستهدف أمن الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدة ضرورة وقف السياسات التي من شأنها توسيع دائرة التصعيد، وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعربت عن تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للاستهداف الإيراني الذي أدى إلى سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية بالدولة، وأسفر عن مقتل شخص، وعدّته تصعيداً خطراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وقالت وكالة الأنباء القطرية نقلاً عن وزارة الخارجية، في بيان، أمس، إن استمرار إيران في فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار أمر بالغ الخطورة، داعية إياها إلى الوقف الفوري لهذه السياسات غير المسؤولة التي تُقوّض أمن المنطقة واستقرارها، وإلى تغليب مصلحة شعوب المنطقة، والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.

كما أكدت الوزارة تضامن دولة قطر مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

وأدان الأردن، أمس، بأشدّ العبارات، الاعتداء الإيراني الذي أدى إلى سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية، وأسفر عن مقتل أحد المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية، رفض الأردن واستنكاره هذه الاعتداءات الغاشمة التي تُمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات وتصعيداً خطراً يهدّد أمن المنطقة واستقرارها، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة المتوفّى.