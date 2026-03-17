الدفاعات الجوية تتعامل مع 304 صواريخ باليستية و15 «جوالاً» و1627 «مسيّـرة» إيرانية

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، مع ستة صواريخ باليستية و21 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 304 صواريخ باليستية، و15 صاروخاً جوالاً، و1627 طائرة مسيّرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل خمسة مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 145 شخصاً بإصابات تراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسيات الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية، والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية، والبنغلادشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية، والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية والبحرينية وجزر القمر، والتركية والعراقية والنيبالية والنيجيرية والعُمانية، والأردنية والفلسطينية والغانية والإندونيسية والسويدية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدّراتها الوطنية.