إطلاق الحملة الوطنية «حصّنتك باسم الله يا وطن»

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة حملة وطنية تحت عنوان «حصنتك باسم الله يا وطن»، تحت شعار «زكاتك.. نحصن بها الدار»، وذلك تزامناً مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. ويأتي إطلاق الحملة بهدف تفعيل دور الزكاة كأداة لتحصين الذات وتزكية النفس والمال، واستثمار بركة الشهر الفضيل، وتعزيز استقرار الأسر وتعزيز روح التضامن بين أفراد المجتمع، بما يجسد قيم الهوية الإماراتية الأصيلة في التراحم والتعاضد، ويتماشى مع القيم المجتمعية التي يُعزّزها الإطار العام لعام الأسرة في دولة الإمارات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور عمر حبتور الدرعي، في بيان صحافي، أمس، حرص الهيئة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في إعلاء القيم الوطنية والمجتمعية والإنسانية، ودعم العمل الإنساني والخيري، وتحويل العطاء المستدام إلى أداة فاعلة تُسهم في ضمان الاستقرار لجميع الأسر والأفراد. ودعت الهيئة إلى التفاعل مع الحملة ودعم أهدافها، مؤكدة أن تكاتف المجتمع عبر الزكاة هو السند الحقيقي لاستدامة جودة الحياة في المجتمع.