«إتش آر إي للتطوير» تُسهم بـ 100 مليون درهم في «وقف أم الإمارات للأيتام»

أسهمت شركة «إتش آر إي للتطوير» بمبلغ 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر - أوقاف أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتأتي المساهمة في ظل الإقبال المتزايد من أفراد ومؤسسات المجتمع لدعم الحملة، التي تهدف إلى توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات، بما يُسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ قيم البذل والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد أديب حجازي: «نؤمن بأن دعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي المستدام يُمثل مسؤولية مشتركة بين مختلف مكونات المجتمع. وتأتي مساهمتنا في الحملة انطلاقاً من التزامنا بالمشاركة في المبادرات التي تستثمر في الإنسان وتوفر دعماً مستداماً للأيتام، بما يفتح أمامهم فرصاً أفضل للتعليم والحياة الكريمة ويعزّز تماسك المجتمع».

وتسعى الحملة إلى إنشاء وقف تُستثمر أصوله وفق نموذج وقفي مستدام يضمن توليد عوائد طويلة الأمد، تُخصَّص لدعم الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم، بما يعزّز جودة حياتهم ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتمكين والاستقرار.