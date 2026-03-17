«إليانور كروك» تدعم «حدّ الحياة» بـ 4.6 ملايين درهم

أعلنت مؤسسة «إليانور كروك» عن مساهمتها بمبلغ 1.25 مليون دولار (4.6 ملايين درهم)، دعماً لحملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتأتي مساهمة مؤسسة «إليانور كروك»، في إطار سباق الخير الذي انطلق مع بدء حملة «حدّ الحياة»، حيث تتوالى مساهمات الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم الحملة، التي يتم تنفيذها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

ويعتبر جوع الأطفال أحد أخطر التحديات العالمية، وتركّز الحملة بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، لاسيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت خمسة أطفال تحت سن الخامسة، بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

وثمّن الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة «إليانور كروك»، ويليام مور، الأهداف العظيمة للحملة، وسعيها إلى وضع حلول واقعية للقضاء على جوع الأطفال، تبدأ بالاستجابة العاجلة لمواجهة هذا التحدي العالمي من خلال حشد الجهود والموارد، لضمان وصول الغذاء إلى الأطفال في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم.

وقال: «يشرفنا الانضمام إلى هذه الجهود المباركة لمجتمع الإمارات لتمكين حملة (حدّ الحياة) من الوصول إلى مستهدفاتها، وهذا جزء من واجبنا الإنساني ومسؤوليتنا المجتمعية، وتعبير عن تقديرنا الكبير لمؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) ودورها الريادي في مكافحة جوع الأطفال».