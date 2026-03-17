119.4 مليون درهم جمعها مزاد «أنبل رقم» الخيري لدعم «وقف أم الإمارات» و«حدّ الحياة»

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، أن مزاد «أنبل رقم» الخيري الإلكتروني للوحات المركبات المميزة، الذي نظّمه بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، واختُتم في 9 مارس الجاري، جمع 119.4 مليون درهم في أبوظبي، دعماً لكل من حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» الهادفة إلى توفير مصدر تمويل مستدام لرعاية الأيتام وضمان مستقبل أكثر استقراراً لهم، وحملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً.

وشهد المزاد عرض 555 لوحة مميزة، شملت لوحات مركبات خاصة، ولوحات درّاجات نارية، ولوحات للمركبات الكلاسيكية، أبرزها 11 من الفئة 21، و23 من الفئة 2، و50 من الفئة 1، كما حظي بإقبال واسع من مختلف القطاعات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام، إلى جانب أصحاب الأيادي البيضاء، ما يعكس التفاعل الإيجابي مع المبادرات الإنسانية ويؤكد استمرار ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي.

ويُخصّص ريع المزاد بالكامل لدعم حملتي «وقف أم الإمارات للأيتام» و«حدّ الحياة». وتأتي حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر - أوقاف أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف توفير مصدر تمويل مستدام لرعاية الأيتام وضمان مستقبل أكثر استقراراً لهم. كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «حدّ الحياة» لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة الجوع حول العالم، بما يسهم في إنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً.

وأكد رئيس دائرة البلديات والنقل، محمد علي الشرفا، أن الإقبال الكبير على مزاد «أنبل رقم»، يعكس أصالة مجتمع دولة الإمارات ورسوخ ثقافة العطاء فيه، مشيراً إلى أن حصيلة المزاد ستسهم في دعم جهود الحملتين وتحقيق أهدافهما الإنسانية النبيلة.

وقال إن «هذه المبادرات تجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ قيم التكافل والتراحم، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في دعم المبادرات الإنسانية، من خلال توجيه الموارد لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، سواء عبر رعاية الأيتام، أو إنقاذ الأطفال من خطر الجوع وسوء التغذية».

من جانبه، أكد مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، الدكتور عبدالله حمد الغفلي، أن تنظيم المزاد يأتي ضمن مبادرات المركز المجتمعية الهادفة إلى دعم القضايا الإنسانية ذات الأثر المستدام.

وقال: «نثمّن المشاركة الواسعة التي شهدها المزاد، والتي أسهمت في تحقيق حصيلة كبيرة ستنعكس إيجاباً على حياة آلاف المستفيدين، ونؤمن بأن تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص يُعزّز قدرتنا على إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات الأكثر احتياجاً».

وأعرب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، عبدالله مطر المناعي، عن سعادته بالنجاح اللافت الذي حققه مزاد «أنبل رقم» الخيري، مؤكداً أن المزاد شكّل منصة حقيقية لدعم القيم الإنسانية النبيلة، من خلال توجيه العوائد لدعم حملتي «وقف أم الإمارات للأيتام» و«حدّ الحياة»، بما يسهم في تحسين حياة آلاف الأطفال والمحتاجين، مؤكداً التزام شركة الإمارات للمزادات بمواصلة دعم كل المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تترك أثراً إيجابياً مستداماً في المجتمع، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للشركة في تعزيز ثقافة العطاء، وتوفير فرص حقيقية لإحداث فرق ملموس في حياة الفئات الأكثر احتياجاً.

