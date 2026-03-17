أمطار محتملة اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً، وغائماً أحياناً ليلاً، خصوصاً على السواحل والجزر وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظاً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وتكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية/15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 54:11 والمد الثاني عند 01:30، والجزر الأول عند الساعة 51:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:34.

ويكون بحر عمان خفيفاً إلى متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 33:08 والمد الثاني عند الساعة 21:18، والجزر الأول عند الساعة 14:50 والجزر الثاني عند الساعة 33:03.