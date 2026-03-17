شرطة الشارقة: تخريج 37 نزيلاً في برنامج مهني متخصص

اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بالمؤسسة العقابية والإصلاحية، برنامجاً للتأهيل المهني في ورشة الميكانيكا، أسفر عن تخريج 37 نزيلاً، بعد استكمالهم دورة تدريبية مكثفة استمرت ثلاثة أسابيع، وذلك بحضور مدير عام خدمات ما بعد البيع في شركة الكندي للسيارات، ألكسندر شارلس، ضمن مبادرة مشتركة تهدف إلى تطوير مهاراتهم الفنية، وتعزيز جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل.

وأكد نائب مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية، العقيد عبدالله محمد المحيان، أن «هذه البرامج النوعية تأتي في إطار استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تمكين النزلاء مهنياً، وإكسابهم مهارات عملية تسهم في تعزيز فرص اندماجهم المجتمعي بصورة فاعلة مستدامة»، مشيراً إلى أن «الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص تُمثل ركيزة أساسة في دعم مسارات الإصلاح والتأهيل».

وتضمن البرنامج تدريباً عملياً ونظرياً في أساسات صيانة المركبات، وتشخيص الأعطال، واستخدام أدوات الورش وفق أفضل الممارسات، إلى جانب الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بإشراف مدربين وفنيين مختصين؛ بما أسهم في رفع كفاءة المتدربين، وتأهيلهم وفق معايير مهنية معتمدة.