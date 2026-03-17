«تخفيض المخالفات المرورية 50%».. رسائل احتيالية قبل حلول العيد

انتشرت رسائل بريد إلكتروني من صفحات مزيفة تدّعي وجود خصم يصل إلى 50% على المخالفات المرورية مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، مستخدمة شعار هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإضفاء طابع المصداقية.

وتعتمد الرسائل على أساليب خداع متطورة، مثل صور واقعية لكاميرات الرادار ولوحات السرعة، إلى جانب عبارات ترويجية تدفع السائقين للاعتقاد بوجود مخالفات مسجلة عليهم، ما يدفعهم للنقر على رابط مرفق لدفع المخالفات.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن هذه الرسائل والصفحات المرتبطة بها مزيفة لا تعود لها، محذّرة من محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المستخدمين. وشددت على ضرورة تجاهل الروابط غير الموثوقة وعدم إدخال البيانات الشخصية عبر مواقع مجهولة، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للهيئة عند الاستعلام عن المخالفات أو دفعها.

وتفصيلاً، تلقى عدد من الأفراد رسائل بريد إلكتروني خلال اليومين الماضيين، تروّج لوجود خصم يصل إلى 50% على المخالفات المرورية، بأساليب جديدة، منتحلة صفة هيئة الطرق والمواصلات، ما أثار تساؤلات وقلقاً بين بعض المستخدمين حول مدى صحة هذه الرسائل ومصداقيتها، خاصة أنها تتزامن مع قرب حلول عيد الفطر والمبادرات التي تعلنها الجهات الحكومية في الأعياد والمناسبات.

وتضمنت الرسالة إعلاناً يحمل شعار هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مع عبارة باللغة الإنجليزية تفيد بوجود «مخالفات في الإمارات.. ادفع اليوم واحصل على خصم 50%».

وتعتمد الرسالة الخداع البصري والنفسي بأسلوب جديد للإيقاع بالضحايا في فخ «التصيد الإلكتروني»، وتظهر استخدام المحتالين صوراً واقعية لأجهزة الرادار (كاميرات ضبط السرعة) ولوحات تحديد السرعة «80 كم/ساعة» بجانب عبارات ترويجية لخصومات تصل إلى 50%، وهو أسلوب يعتمد على إثارة القلق لدى السائقين وإيهامهم بوجود مخالفات حقيقية رصدتها أجهزة الرادار أخيراً، ما يدفعهم للنقر على رابط «دفع المخالفات» الموجود أسفل الرسالة دون تدقيق.

من جانبها، أكدت هيئة الطرق والمواصلات أن الصفحة المشار إليها في الرسالة التي وصلت للمتعاملين لا تتبع لها، محذرة من الحملات التسويقية المضللة التي تستهدف مستخدمي الخدمات الرقمية.

وأوضحت في ردها عبر منصاتها الرقمية، أنه ينبغي توخي الحذر واليقظة عند التعامل مع مثل هذه الرسائل، داعية المتعاملين إلى استخدام قنوات الهيئة الرسمية فقط، مثل الموقع الإلكتروني المعتمد ومكاتب الخدمة وأجهزة البيع الذاتية، لتجنب أي مخاطر محتملة.

وشددت على أهمية عدم التفاعل مع الروابط مجهولة المصدر أو إدخال البيانات الشخصية عبر مواقع غير موثوقة، حفاظاً على أمن المعلومات وتجنب الوقوع ضحية لمحاولات الاحتيال الإلكتروني.