"طرق دبي" تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد عمل جميع خدماتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، 1447 هجرية، 2026 ميلادية، من تاريخ الخميس الموافق 19 مارس وحتى السبت 21 مارس، وتشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

وستغلق مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني) خلال عطلة عيد الفطر المبارك من الخميس 19 مارس وحتى السبت 21 مارس، على أن تباشر مراكز الفحص الفني فقط تقديم خدماتها يوم الأحد (تسجيل الطوار – أوتوبرو المنخول – تسجيل العوير – تسجيل ديسكفري جاردنز – اليلايس – شامل المحيصنة – المتكاملة القوز – شامل ند الحمر)، وفي حال كان شهر رمضان 30 يوماً، تمتد العطلة إلى الأحد 22 مارس لتشمل جميع مراكز مزودي الخدمة.

كما ستغلق جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة خلال عطلة العيد، بينما ستعمل كلٍ من مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول والمراكز الذكية في ديرة والبرشاء والطوار والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة – كالمعتاد – على مدار الساعة.

المترو والترام

تعمل محطات الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، من الأربعاء 18 مارس إلى السبت 21 مارس من الساعة 05:00 صباحاً - 1:00 صباحاً اليوم التالي، ويوم الأحد 22 مارس من الساعة 8:00 صباحاً – 1:00 صباحاً من اليوم التالي، ويعمل ترام دبي من الأربعاء إلى السبت من الساعة 6:00 صباحاً - 01:00 صباحاً (اليوم التالي)، ويوم الأحد من 09:00 صباحاً - 01:00 صباحاً (اليوم التالي).

حافلات دبي والنقل البحري

لمعرفة التغييرات على مواعيد حافلات المواصلات العامة، (باص دبي)، والنقل البحري، (التاكسي المائي، فيري دبي، العبرة، والعبرة التراثية الكهربائية)، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، الرجاء الدخول إلى تطبيق "سهيل"

أو مسح رمز الاستجابة السريع لمعرفة المواعيد والمتغيرات.

مع الأخذ في الاعتبار عدم تشغيل خط الحافلات رقم 100E من محطة حافلات الغبيبة من بعد ظهر يوم 18 مارس وحتى 22 مارس، يرجى استخدام خط الحافلات رقم 101E من محطة حافلات ابن بطوطة إلى أبوظبي خلال هذه الفترة. كما سيتم تشغيل خط الحافلات رقم 102E من محطة حافلات الجافلية إلى المصفح فقط من تاريخ 19 مارس حتى 22 مارس 2026.

المواقف العامة

ستكون جميع المواقف العامة مجانية اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى نهاية اليوم الثالث من العيد، باستثناء المواقف متعددة الطوابق، وسيستأنف تطبيق التعرفة الاعتيادية ابتداءً من اليوم الرابع للعيد.