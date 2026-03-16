خيرية الشارقة تُنفِذ مشروع كسوة العيد بتكلفة مليون درهم

أكملت جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ مشروع "كسوة العيد" ضمن فعاليات حملتها الرمضانية الخيرية "جود" والذي امتدت ثماره لتشمل ما يزيد على 3000 مستفيد من المسجَّلين في كشوف المساعدات.

وقال رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات في الجمعية علي الراشدي، إن القيمة الاجمالية للمشروع بلغت نحو مليون درهم تمّ توفيرها بفضل تبرعات المحسنين والداعمين الكرماء الذين آثروا إدخال البهجة والسرور على قلوب أبناء الأسر المستفيدة في هذا الشهر الفضيل.