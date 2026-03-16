قرقاش: لن يكسرنا العدوان الإيراني الغاشم فنحن أهل البناء والتعمير

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": " لا أستغرب ثبات الإمارات، فهي وطني، وأعرف معدن قيادتها ووفاء شعبها ومحبة من يقيم على أرضها. لن يكسرنا العدوان الإيراني الغاشم، فمع كل اعتداء نعود إلى حياتنا الطبيعية، فنحن أهل البناء والتعمير.

وأضاف قرقاش: "نمضي قدماً ندافع عن الوطن ونحمي حماه ونرسّخ نموذج وطن الحياة والإنجاز".