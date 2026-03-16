قرقاش: لا أستغرب ثبات الإمارات.. نحن أهل البناء والتعمير

نشر المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنور بن محمد قرقاش تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس عبّر فيها عن ثقته بثبات دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرتها على مواجهة التحديات.

وكتب قرقاش: لا أستغرب ثبات الإمارات، فهي وطني، وأعرف معدن قيادتها ووفاء شعبها ومحبة من يقيم على أرضها. لن يكسرنا العدوان الإيراني الغاشم؛ فمع كل اعتداء نعود إلى حياتنا الطبيعية، فنحن أهل البناء والتعمير.

وأضاف في التدوينة: نمضي قدمًا ندافع عن الوطن ونحمي حماه ونرسّخ نموذج وطن الحياة والإنجاز.