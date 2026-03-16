الفجيرة.. حريق متطور بمنطقة الصناعات البترولية ناجم عن استهداف بطائرة مسيّرة دون وقوع أي إصابات
أكدت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة عن نشوب حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة، دون وقوع أي إصابات، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، اليوم.
وذكر أن فرق الدفاع المدني بالإمارة باشرت على الفور التعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه، وأهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news