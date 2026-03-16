المكتب الإعلامي لحكومة دبي: إصابة أحد خزانات الوقود في محيط مطار دبي الدولي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تدوينة على منصة "إكس"، أن الجهات المختصة تتعامل حالياً مع حادث في محيط مطار دبي الدولي نتيجة استهداف بطائرة مسيرة ونتج عنه حريق حيث باشرت الفرق المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة.

وفي وقت لاحق أعلن المكتب أنه نتج عن حادث الطائرة المسيرة في محيط مطار دبي الدولي إصابة أحد خزانات الوقود وتعمل فرق الدفاع المدني في دبي حالياً للسيطرة على الحريق، ولم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.