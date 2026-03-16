رئيس الدولة ونائباه: سنواصل تربية أطفالنا على قيم الخير.. وما نزرعه اليوم نجنيه في أوطاننا غداً

أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن توفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة لجميع الأطفال يُمثّل أولوية قصوى، واستثماراً مهماً في مستقبل الوطن.

وأضاف سموّه بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس من كل عام، أن ترسيخ حب الوطن والتضحية من أجله في نفوس الأطفال، وغرس قيم الإنسانية والخير والتعايش، يُشكّلان الأساس لحماية مستقبل الأجيال، وضمان التقدم والاستقرار في الدولة، رغم التحديات المحيطة.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة «يوم الطفل الإماراتي» و«عام الأسرة»: «في (يوم الطفل الإماراتي) وفي (عام الأسرة)، نؤكد أن توفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة لجميع الأطفال في الإمارات، وترسيخ حب الوطن والتضحية من أجله في عقولهم ووجدانهم، أولوية قصوى وهدف أسمى واستثمار مهم في مستقبل الوطن».

وأضاف سموّه: «في ظل التحديات من حولنا سنواصل تربية أطفالنا وتنشئتهم على قيم الإنسانية والخير والتعايش التي تأسست عليها دولتنا، من منطلق إيماننا بأن هذا هو الطريق الذي يحمي مستقبل الأجيال القادمة، ويضمن التقدم والاستقرار للجميع».

وأكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الطفولة هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان معاني الحياة، وقيم المجتمع، ومبادئ الأخلاق.. ما نزرعه ونغرسه في أطفالنا اليوم هو ما نجنيه ونحصده غداً في أوطاننا.

وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة «يوم الطفل الإماراتي»: «الطفولة هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان معاني الحياة، وقيم المجتمع، ومبادئ الأخلاق».

وأضاف سموّه: «ما نزرعه ونغرسه في أطفالنا اليوم هو ما نجنيه ونحصده غداً في أوطاننا.. في الطفولة نرسم اللوحة التي نريدها لمستقبل أوطاننا.. الطفولة الصحية مسؤولية وطنية كبيرة على أكتاف الجميع.. فلنحرص عليها».

وأكّد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على دور الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية في تنشئة الأطفال على حب الوطن وقيم الخير والإنسانية.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»: «الاهتمام ببناء الإنسان استثمار في مستقبل الوطن واستدامة تقدمه.. وفي يوم الطفل الإماراتي، وخلال عام الأسرة، نؤكد أن الأسرة تبقى الركيزة الأساسية في تنشئة الأطفال على حب الوطن وقيم الخير والإنسانية التي قامت عليها دولة الإمارات».

رئيس الدولة:

. توفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة لجميع الأطفال في الإمارات أولوية قصوى.

محمد بن راشد:

. الطفولة الصحية مسؤولية وطنية كبيرة على أكتاف الجميع.. فلنحرص عليها.

منصور بن زايد:

الاهتمام ببناء الإنسان استثمار في مستقبل الوطن واستدامة تقدمه.