«تريبلانيت إيليت» تدعم حملة «حد الحياة» بمليون درهم

قدّمت مجموعة «تريبلانيت إيليت» مليون درهم دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

ويندرج إسهام مجموعة «تريبلانيت إيليت»، في إطار التفاعل المجتمعي الواسع مع حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتسعى الحملة إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات للبذل والعطاء لإنقاذ ملايين الأطفال من الجوع، ومدّ يد العون للفئات الأكثر احتياجاً.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «تريبلانيت إيليت»، ناصر بهادليا: «تعكس حملة (حد الحياة) قيم العطاء المتجذّرة في الإمارات، وحرصها على إطلاق المبادرات النبيلة لمساعدة المجتمعات الأقل حظاً، وتوفير الغذاء لملايين الأطفال في تلك المجتمعات لحمايتهم من أخطار الجوع وسوء التغذية الحاد، وهو ما عودتنا عليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة خلال العقود الماضية».

وأضاف: «يعبر إسهامنا في هذه الحملة الرمضانية عن تقديرنا لهذه المبادرة الإنسانية الكريمة، وإيماننا بأهمية توحيد الجهود لتحقيق غاية نبيلة تتمثّل في إنقاذ ملايين الأطفال من الموت جوعاً، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ودعم جهودها في تنفيذ البرامج والمشاريع لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم».