184 مليون درهم من «غيتس» لحملة «حد الحياة»

تعهدت مؤسسة «غيتس»، بالإسهام بـ50 مليون دولار (184 مليون درهم) دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوفير مليار درهم على الأقل، يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، محمد عبدالله القرقاوي: «تسجل حملة (حد الحياة) لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، من خلال التجاوب الذي استقطبته من مؤسسات خيرية عالمية بارزة، رسالة قوية بأهمية التكاتف والتضامن على المستوى الدولي لمواجهة القضايا الإنسانية الأكثر إلحاحاً، ومنها سوء التغذية الحاد لدى الأطفال».

وقالت أنيتا زيدي، من مؤسسة «غيتس»: «إسهامنا بمبلغ 50 مليون دولار لمصلحة (صندوق تغذية الأطفال) يهدف إلى دعم جهود حملة (حد الحياة) لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، للتوسع في توفير حلول التغذية للحياة، وضمان حصول كل أم ورضيع وطفل على فرصة النجاة والنمو السليم، فالتغذية السليمة هي أساس الصحة والعافية».

وتواصل حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، استقبال الإسهامات من المؤسسات والأفراد عبر سبع قنوات رئيسة، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن الإسهام من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي. وتتيح حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، إمكانية الإسهام بواسطة الرسائل النصية القصيرة (SMS)، من خلال إرسال كلمة «حياة» أو «LIFE» عبر شبكتَي «دو» و«e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم. ويمكن الإسهام في حملة «حد الحياة» من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات». كما يمكن الإسهام في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـــــــود» Jood.ae.