«برج الخير» يدعم «وقف أم الإمارات للأيتام» بمليون درهم

بتوجيهات رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور حمدان مسلم المزروعي، قدّم وقف برج الخير إسهاماً بقيمة مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّـر - أوقاف أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ويدعم الإسهام هدف المبادرة المتمثل في تأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في الدولة، بما يضمن استمرار الدعم لاحتياجاتهم في مجالات التعليم والرعاية الصحية وجودة الحياة.

وانطلاقاً من قيم «عام الأسرة»، تؤكد الحملة التزام «أوقاف أبوظبي» بمواصلة مواءمة برامجها ومبادراتها مع الأولويات الوطنية، بما يخدم مصلحة المجتمع، ويُعزّز استدامة العمل الإنساني.