«واجب» تنظم مأدبة إفطار لأصحاب الهمم في أبوظبي

نظّمت جمعية واجب التطوعية، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، وجمعية كلنا مع أصحاب الهمم، أمس، مأدبة إفطار رمضاني لأصحاب الهمم في مركز المضيف بأبوظبي.

حضر المأدبة الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، ومدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان، والشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية، والشيخة عائشة بنت خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، إلى جانب ممثلين عن جمعية كلنا مع أصحاب الهمم، وجمع من المتطوعين وأسر أصحاب الهمم.

وأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن المبادرات تعكس القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي القائمة على التراحم والتكافل ومد جسور المحبة بين جميع فئات المجتمع.

وقال إن أصحاب الهمم يمثلون جزءاً أصيلاً ومهماً من النسيج المجتمعي، مشيراً إلى أن دعمهم وتمكينهم مسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يُسهم في توفير بيئة حاضنة تعزز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأضاف أن جمعية واجب التطوعية تحرص على إطلاق مبادرات مجتمعية نوعية خلال شهر رمضان المبارك، تُسهم في إدخال البهجة إلى قلوب أصحاب الهمم وأسرهم، وتعزز في الوقت ذاته ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع.

من جانبه، أكد عبدالله الحميدان، أن المبادرة الإنسانية تجسّد حرص جمعية واجب التطوعية على دعم أصحاب الهمم وتعزيز حضورهم واندماجهم في المجتمع، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا أصحاب الهمم، وترسيخ قيم التضامن والتكافل الإنساني.

وأضاف أن الشراكة بين جمعية واجب التطوعية وجمعية كلنا مع أصحاب الهمم تمثل نموذجاً متميزاً للتعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات إنسانية ومجتمعية نوعية، بما يحقق أثراً إيجابياً مستداماً يعود بالنفع على أصحاب الهمم وأسرهم.