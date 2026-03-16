حسين داوود يدعم «حد الحياة» بـ 5 ملايين درهم

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة «إنغرو كوربوريشن» و«مؤسسة داوود»، حسين داوود، إسهامه بمبلغ خمسة ملايين درهم دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوفير مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وجاء الإعلان عن إسهام حسين داوود في الحملة، خلال السحور الرمضاني الذي نظمته مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في فندق أرماني دبي في برج خليفة، أمس، والذي جمع نخبة من قادة المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال، بالتعاون مع بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.

وقال حسين داوود، إن الإسهام يأتي انطلاقاً من التزامه الراسخ بدعم المبادرات الإنسانية التي تضع كرامة الإنسان وصحة الأطفال في صدارة الأولويات، معتبراً أن الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في هذا المجال تُمثّل نموذجاً ملهماً للتضامن الدولي. وأشار إلى أن دعمه لهذه الحملة يعكس إيمانه بأهمية توحيد الجهود العالمية لمواجهة تحديات الجوع وسوء التغذية لدى الأطفال، مؤكداً أن الاستثمار في حماية الأطفال وضمان حصولهم على الغذاء، يشكّل خطوة أساسية نحو بناء مجتمعات أكثر استقراراً.